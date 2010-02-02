На Житомирщині родина з 4 осіб отруїлася чадним газом
10:20, 02 лютого 2010Права споживачів
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Через неправильну експлуатацію колонки
У місті Коростень Житомирської області через порушення правил експлуатації газової колонки у квартирі від отруєння чадним газом постраждали 4 осіб, із них 1 дитина, 2004 року народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався вчора. О 23:30 постраждалих госпіталізовано до центральної районної лікарні.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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