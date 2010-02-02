74 тисяч українців не можуть отримати закордонні паспорти

Станом на 1 лютого 74 тисячі громадян України подали заявки на отримання закордонних паспортів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції у Львові.

Він наголосив, що ці громадян стали заручниками інтересів консорціуму «ЄДАПС», який «належить регіоналам».

Також Ю.ЛУЦЕНКО поінформував, що у резерві залишилися дві тисячі паспортів старого зразка, «які видаються громадянам лише у випадку крайньої необхідності, приміром як виїзд на лікування за кордон».

Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2010 року вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві зазнав нападу. Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, а після того, як це їм не вдалося, невідомі розбили шибки на першому поверсі, через які вони й потрапили до будівлі.

Міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що «йдеться не про бюлетені, йдеться про відстоювання бізнесу, близького до цієї партії. Ні про які додаткові тиражі (бюлетенів) мови бути не може». За його словами, «річ у тому, що поліграфкомбінат «Україна», зокрема, друкує паспорти та інші документи суворої звітності для державних потреб. Як відомо, народний депутат України Василь ГРИЦАК, який є близьким до консорціуму ЄДАПС, відмовився друкувати паспорти в січні, внаслідок чого сьогодні у нас 60 тис. громадян заплатили гроші, але не можуть одержати паспорт, оскільки ЄДАПС, фактично використовуючи своє монопольне становище і вплив на колишнього директора поліграфічного комбінату «Україна», відмовляється виконувати свої зобов`язання без попередньої оплати. Отже, Міністерство фінансів, в чиєму підпорядкуванні перебуває поліграфкомбінат «Україна», змінило директора».

29 січня консорціум «ЄДАПС» заявив, що протягом «трьох-чотирьох діб» виконає всі свої зобов`язання перед МВС, якщо йому буде виплачено борги.

У ЄДАПС підкреслили, що коли Державне казначейство виплатить «усі належні гроші за вироблену раніше продукцію, то консорціум негайно перейде на цілодобовий режим роботи без вихідних днів».

Консорціум «ЄДАПС» – виробник і постачальник нових закордонних паспортів, технологій і обладнання для паспортної системи України.