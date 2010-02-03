Пожежники врятували голуба, який заплутався у лініях електропередач

Вчора, пожежно-рятувальні підрозділи міста Червонограда Львівської області виїжджали за незвичним для них викликом – врятувати голуба, який заплутався у лініях електропередач.

Як розповів УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, до оперативного чергового екстреної служби «101» упродовж кількох годин надходили дзвінки від жителів міста Червонограда, які просили витягти з дротів електропередач на вулиці Шевченка голуба.

«Мешканці міста дуже просили врятувати голуба, до того ж посилалися на юрби дітей, які там зібралися, спостерігаючи зі слізьми на очах, як кілька годин б‘ється в дротах птах», - розповів П.ВАСИЛЕНКО.

Рятувальники за допомогою спеціальної драбини, встановленої на пожежній машині, витягли птаха з пастки. З‘ясувалося, що він мав зачіплену до лапки мотузку, яка і заплуталася в дротах ліній електропередач.