За прогнозом синоптиків, завтра в Україні трохи потеплішає.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у вівторок, 9 лютого, по Україні хмарна погода. Часом сніг, мокрий сніг, на півдні та сході - подекуди з дощем, у західних областях невеликий сніг, у південній частині та в центральних областях місцями - сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході окремі пориви 15-20 м/с. Температура у західній частині вночі - 11-16°, вдень - 4-9° морозу, у північних областях та на Закарпатті вночі - 7-12°, вдень - 1-6° морозу; на решті території вночі - 2-7° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла, у Приазов`ї та Криму протягом доби - від 1° морозу до 4° тепла.

У Київській області хмарна погода. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 1-6° морозу.

У Києві хмарно, сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 8-10°, вдень - 2-4° морозу.