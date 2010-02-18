З 1 березня продовжиться акція «7 Чудес України» у форматі визначення семи чудесних туристичних маршрутів.

Про це сьогодні під час поїздки до Національного заповідника «Хортиця» заявив ініціатор та голова Оргкомітету акцій «7 чудес України», заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Він нагадав, що в Україні уже пройшли два етапи цієї акції: «7 історико-архітектурних чудес України» та «7 природних чудес України».

М.ТОМЕНКО наголосив, що метою для команди, яка здійснює цей проект, є не просто проведення разової акції. «Ми продовжуємо допомагати тим об’єктам, що стали переможцями у цій акції, бо ми зацікавлені перейти на більш якісний рівень просування нашої історичної, архітектурної, природної, культурної спадщини не лише через пропагування переможців, а й через розширення інфраструктури посилення туристичних маршрутів», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що останнім часом надзвичайно багато було зроблено на території Національного заповідника «Хортиця» не лише в іміджевому та інформаційному плані, а й у будівельному. Зокрема, нагадав віце-спікер, на Покрову було відкрито новий історико-культурний комплекс «Запорізька Січ», також наприкінці минулого року рішенням уряду до території заповідника долучилася територія пам’ятки історії національного значення - «Камянська Січ», кладовище запорозьких козаків і могила кошового отамана Костя Гордієнка (Херсонська область). «Фактично йдеться про те, що сьогодні заповідник «Хортиця» та Запорізька Січ об’єднує навколо себе усі козацькі січі, які були в Україні», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він повідомив, що під час його попереднього відвідування Хортиці керівництво заповідника звернулося з проханням допомогти у придбанні мікроавтобуса, щоб забезпечити у тому числі пересування між віддаленими об’єктами. За словами М.ТОМЕНКА, “команда виконує свою обіцянку і передає чотирнадцятимісний мікроавтобус для потреб заповідника». Автомобіль у майбутньому обслуговуватиме туристичні маршрути, що зв’яжуть між собою усі визначні пам’ятки козацької доби Нижнього Подніпров’я, розташовані у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, які у минулому складали основну частину земель Вольностей Війська Запорозького Низового, а також буде задіяний під час проведення археологічних і етнографічних експедицій, польових природничих досліджень.