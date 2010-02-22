Держспоживстандарт перевірив якість зошитів

Інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили якість шкільних зошитів та виробів з паперу та картону. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

При перевірках були встановлені порушення на 40 підприємствах із 43 перевірених. Зокрема, було виявлено дефекти зовнішнього вигляду продукції; відсутність санітарно-гігієнічні висновків на продукцію; неналежний контроль вхідної сировини та якості готової продукції; непридатні до застосування та неповірені засоби вимірювальної техніки; відсутність маркування продукції або маркування не в повному обсязі; незадовільна організація приймального контролю готової продукції; незабезпеченість підприємств нормативною документацією; відсутність технічних описів, конструкторської документації та зразків еталонів на продукцію; не проводились періодичні випробування товару.

У результаті перевірок 24 особи понесли адміністративну відповідальність за виявлені порушення, було видано 56 приписів про заборону реалізації партії продукції, 36 приписів про заборону реалізації продукції, 31 постанова про накладання штрафів, сума яких становила 25,8 тис. грн.