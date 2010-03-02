На Тернопільщини цибуля подорожчала на 20%

На Тернопільщини за минулий тиждень у закладах торгівлі цибуля подорожчала на 20%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, в середньому ціни на цибулю зросли з 5,04 грн. до 6,07 грн./кг.

Як повідомляв УНІАН, попереднього тижня цибуля в області уже дорожчала на 25%.

Капуста в закладах торгівлі за минулий тиждень зросла в ціні на 8,3 % – з 4,72 грн. до 5,11 грн./кг.

Натомість, на продовольчих ринках яловичина подешевшала на 0,3% (з 37,85 до 37,72 грн./кг), свинина – на 1% (з 42,59 до 42,16 грн./кг), сало – на 1,9% (з 24,92 до 24,45 грн./кг), цукор – 1,2 % (з 10,37 до 10,25 грн./кг).