Жінки в Польщі заробляють на 30% менше, ніж чоловіки

Жінки в Польщі минулого року заробляли в середньому на третину менше, ніж чоловіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в доповіді компанії Sedlak & Sedlak.

За даними компанії, чоловіки в Польщі минулого року заробляли в середньому 3,9 тис. злотих на місяць, тоді як жінки - 3 тис. злотих (за нинішнім курсом близько 1300 і 1000 доларів).

Найбільша різниця в доходах була зафіксована в страховому бізнесі, банківській сфері та сфері охорони здоров`я, де чоловіки заробляли на 550, 530 і 400 доларів більше, ніж жінки.

Водночас у промисловості й будівництві чоловіки заробляли лише на 140 доларів більше, ніж жінки.

Найвища зарплата у жінок зафіксована в сфері інформаційних технологій - 1500 доларів, найнижча - в сільському господарстві - близько 800 доларів.

Найбільша різниця в зарплатах (від 400 до 500 доларів) зафіксована в столичному Мазовецькому й розвиненому промисловому Дольносленському воєводствах.

Мінімальний розрив у зарплатах чоловіків і жінок зафіксовано в Подкарпатському воєводстві - близько 200 доларів.

Минулого року жінки найбільше заробляли на посадах фінансового директора (понад 4 тис. доларів), директора з продажу (3,4 тис. доларів) і керівника IT-проекту (2,8 тис. доларів).

Як повідомляв УНІАН, минулого року середня зарплата в Польщі (з урахуванням бюджетної сфери) зросла на 2% - до 3,1 тис. злотих.

Поточного року мінімальна зарплата в Польщі зросла на 3% - до 1,3 тис. злотих.