«Оболонь» підвищуватиме обізнаність споживачів

Корпорація «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива та PR-агентство Nords PR Ukraine підписали угоду про співпрацю. Згідно з угодою Nords PR Ukraine реалізує комплексну комунікаційну програму, мета якої - надати споживачам інформацію, яка дозволить їм розрізняти правдиві факти про пиво від вигаданих, повідомила УНІАН прес-служба компанії “Оболонь”.

Зазначають, що сьогодні пиво є одним з улюблених напоїв українців, який має особливий попит у літню пору. За різними даними, українці в середньому вживають від 50 до 70 л пива протягом року на людину. Проте, незважаючи на велику популярність цього напою, українці не завжди відрізняють правду від вигадки, як про процес виробництва пива, так і щодо якості напою і його властивостей. Упередження і незнання часто заважають багатьом по-справжньому насолодитися напоєм та гідно його оцінити. Іноді навіть досвідченому поціновувачу пива складно відрізнити правду від вигадки. Корпорація «Оболонь» спільно з Nords PR Ukraine вирішила заповнити цю прогалину та залучити споживачів до обговорення найпоширеніших міфів щодо пива у веселій формі.

«Результатом нашої співпраці з PR-агентством ми бачимо налагодження ефективної комунікації з нашими споживачами. Для досягнення цієї мети потрібний комплексний підхід і широкий набір PR-інструментів, серед яких особливе місце займатимуть нові медіа та повноцінна комунікація із онлайн-спільнотами», - додав керівник відділу зв`язків з громадськістю ЗАТ «Оболонь» Максим КУШНІР.

«Проект для корпорації «Оболонь» - цікавий і водночас складний, адже багато стереотипних і не завжди правдивих уявлень про пиво настільки вкорінились у нашій свідомості, що ми навіть не замислюємося над тим, чи це правда. Реалізація таких завдань – інформування суспільства - можлива лише з використанням PR-інструментарію. При цьому ми плануємо сильно фокусуватися на онлайн-складовій, що є надзвичайно актуально для FMCG-компаній. Це непросте завдання, але саме тому цей проект є для нас певним викликом і водночас - можливістю продемонструвати свій професіоналізм», - додала керуючий партнер і генеральний директор Nords PR Ukraine Таїсія СТАДНІЧЕНКО.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - один з найбільших національних виробників пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 8 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.

Агентство Nords PR Ukraine працює на українському PR-ринку третій рік. Агентство було засноване найбільшим латвійським PR-агентством Nords Porter Novelli і командою українських професіоналів у галузі зв`язків з громадськістю. Сьогодні Nords PR Ukraine обслуговує клієнтів у банківській, фінансовій, телекомунікаційній, Інтернет, FMCG і B2B-галузях.