На Львівщині забракували 27% ковбасних виробів

Фахівці державного нагляду ДП «Львівстандартметрологія» спільно з Інспекцією якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Львівської обласної державної адміністрації впродовж січня-лютого 2010 року перевірили на 6 підприємствах області 505 кг ковбасних виробів. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало 135 кг (27%) продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, товар забракували через невідповідність НД за органолептичними (51,7%) та фізико-хімічними показниками (24,1 %). Зокрема, виявили завищену масову частку вологи, занижену масову частку жиру, розмір шпику ковбасних виробів перевищував встановлену норму. Вимоги маркування і пакування були недотримані у 44,8% перевіреної продукції, порушення щодо метрології становили 20,6%, інші види порушень виявили у 17,24% перевірених ковбасних виробів.

На 5 підприємствах фахівці ДП «Львівстандартметрологія» відібрали зразки продукції для визначення вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО). Результати перевірки показали відсутність ГМО у перевірених ковбасних виробах.

За результатами перевірок впродовж січня-лютого 2010 року інспектори ДП «Львівстандартметрологія» видали 5 приписів про усунення порушень, 4 приписи про заборону реалізації партій продукції, 2 приписи про заборону реалізації всієї продукції, 5 постанов про накладення штрафів на загальну суму 9 тис. 126 грн. Притягнули до адміністративної відповідальності 5 посадових осіб та накладено адміністративних штрафів на загальну суму 1 тис. 275 грн.