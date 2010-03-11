У Кривому Розі вилучили алкоголь із підробленими акцизними марками

10:14, 11 березня 2010
Права споживачів
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Вартістю майже 1 млн. грн.

Співробітники управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області вилучили зі складу, розташованого у Центрально-Міському районі Кривого Рогу, партію горілки вартістю майже 1 млн. грн. з підробленими акцизними марками.

Як повідомили УНІАН в облуправлінні ДПА, алкогольну продукцію вітчизняного виробництва зберігав місцевий підприємець. У ході перевірки було описано та вилучено 47 тис. 745 пляшок лікеро-горілчаних виробів.

Податківці звинувачують підприємця у несплаті до Держбюджету акцизного збору на суму понад 200 тис. грн. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 216 Кримінального кодексу України (використання підроблених марок акцизного збору). Триває слідство.

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