У Криму 5% продукції визнали неякісною

Інспектори державного нагляду ДП «Кримстандартметрологія» впродовж лютого 2010 року перевірили харчову, промислову, сільськогосподарську, парфумерно-косметичну продукцію, алкогольні напої та ін. на загальну суму 3 млн. 963 тис. грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідала продукція на суму 201 тис. грн. (5%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, 26 перевірок якості продукції провели на підприємствах-виробниках та на підприємствах, що займаються гуртовою торгівлею. Порушення вимог НД виявили у 23 випадках.

Основними порушеннями була відсутність періодичних та приймально-здавальних випробувань, незадовільне забезпечення єдності вимірювань, відсутність сертифікатів відповідності, незадовільне маркування тощо.

За результатами перевірок впродовж лютого 2010 року інспектори ДП «Кримстандартметрологія» видали 23 приписи про заборону реалізації партій продукції, 32 приписи про заборону реалізації всієї продукції, 20 постанов про накладення штрафів на суму 6 тис. 693 грн. Приписи про усунення порушень отримали 23 суб’єкти господарювання. До адміністративної відповідальності притягнули 18 осіб, що зобов’язані сплатити загалом 5 тис. 729 грн. штрафу.