У Києві тимчасово змінять маршрути руху автобусу №42

У зв`язку з будівництвом нового житлового будинку та відповідним закриттям руху на вул. Тальнівській на ділянці від вул. Урлівської до просп. Григоренка з 15 березня цього року буде змінено маршрут руху автобусу №42.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс», автобуси з вказаним номером курсуватимуть за маршрутом: станція метро «Осокорки» – Дніпровська набережна – вул. Княжий затон – вул. Урлівська – вул. Анни Ахматової – просп. Григоренка – вул. Тальнівська – пул. Тепловозна і далі за існуючою схемою.

Крім того, у зв`язку з будівництвом водопровідної камери на перетині вул. Шота Руставелі та Саксаганського рух тролейбусів №№12 та 40 з 12 до 15 березня 2010 р. тимчасово буде організовано за таким маршрутом: від вул. Червоноармійська – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Рогнідинська – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Горького – далі за існуючими маршрутами.