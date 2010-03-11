У столиці СБУ затримала 20 тисяч літрів фальсифікованої горілки

Співробітники СБУ спільно з працівниками податкової міліції припинили протиправну схему постачання до Києва контрафактної лікеро-горілчаної продукції.

Як повідомили УНІАН у пре-cекторі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, вантаж прибув до столиці з Чернівецької і Донецької областей. 40 тисяч пляшок правоохоронці виявили на одному зі складів у Деснянському районі Києва. Звідси дрібно-оптовими партіями зловмисники планували реалізувати горілку через торговельну мережу столиці.

Загалом вилучили 20 тисяч літрів горілки, виготовленої кустарним способом (шляхом розведення етилового спирту водою). Пляшки обклеювалися фальшивими марками акцизного збору. Загальна вартість підробної горілки становить понад 200 тисяч гривень.

Встановлюють власник товару. За матеріалами СБУ податкові органи вирішують питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 216 (незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок) Кримінального кодексу України.