Тернопіль знову не має куди вивозити сміття. Про це повідомив під час засідання протиепідемічної комісії начальник міського управління житлово-комунального господарства та екології Олег СОКОЛОВСЬКИЙ під час обговорення питання санітарного очищення міста та невиконання рішень міської надзвичайної протиепідемічної комісії.

Як інформує прес-служба міської ради, за його словами, на даний час майже всі угоди на вивезення сміття ліквідовані, тому ситуація з вивезенням відходів з міста - вкрай складна.

«Незважаючи на позитивні рішення щодо виділення земельної ділянки в селі Миролюбівка та дозволів на початок будівельних робіт нового полігону, у селі Лучка було проведено повторні громадські слухання, на яких мешканці навколишніх сіл заборонили захоронювати на цій ділянці тверді побутові відходи», – зазначив О.СОКОЛОВСЬКИЙ, пояснивши, чому місто не може вивозити відходи на новий полігон.

Тим часом у дворах міста знову створюються стихійні сміттєзвалища, оскільки сміттєві контейнери переповнені.

Донедавна сміття з Тернополя вивозили в Хмельницьку, Львівську, Рівненську та Івано-Франківську області, оскыльки усі угоди щодо вивозу сміття на місцеві звалища було розірвано. Водночас у лютому О.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначав, що угоди на вивіз відходів в інші області теж не є довготривалими.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2009 року жителі прилеглих сіл до Малашівського смітєєзвалища, куди вивозилося сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивозом сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між Тернопільською ОДА та громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння, яким врегульовувалися спірні питання функціонування сміттєзвалища, жителі Малашівців розблокували дорогу.

29 листопада жителі села Малашівці знову перекрили дорогу на сміттєзвалище.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.