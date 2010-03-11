Львів’яни заборгували водоканалу 96 млн. грн.

12:25, 11 березня 2010
Права споживачів
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До них  знову їде “Спрут”

Борг жителів Львова за послуги «Львівводоканалу» з водопостачання та водовідведення на сьогодні становить 96 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у лютому жителі Львова сплатили за спожиту воду 7,4 млн. грн., недоплативши 1,2 млн. грн., «щомісяця борг населення зростає на 1-1,5 млн. грн. і на сьогодні становить 96 мільйонів».

Міськрада наголошує, що зростання заборгованості населення за спожиту воду ставить під загрозу спроможність «Львівводоканалу» підтримувати цілодобову подачу води.

З 15 березня у Львові перебуватиме полтавський «Спрут», фахівці якого впродовж п’яти днів блокуватимуть водовідведення боржникам, які «не зможуть користуватися каналізацією до повного погашення боргу та оплати 250 гривень за підключення».

Впродовж 2008-2009 років у Львові відбулося сім кампаній з примусового відключення боржників від каналізації. Фахівці «Полтававодоканалу» приїжджали до Львова щоквартально. За цей період було від’єднано понад 750 помешкань неплатників, загальна сума боргу яких перевищувала 1,4 млн. грн.

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