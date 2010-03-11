На Закарпатті майже дві третини неякісних ковбасних виробів

На Закарпатті торік забракували майже дві третини ковбасних виробів. Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Закарпатського управління у справах захисту прав споживачів Віталій ТАНЧИНЕЦЬ.

За його словами, протягом минулого року працівники управління перевірили 1,73 тонни ковбасних виробів. З них забракували та зняли з реалізації 1,15 тонни продукції, що склало 66,5%.

Основними причинами бракування були реалізація продукції без необхідної, інформації про товар, без маркування, без документів, що засвідчують якість та безпеку продукції, із порушенням вимог НД щодо зовнішнього виду.

«Надзвичайно багато ковбасних виробів продають в Закарпатській області з закінченим терміном придатності», - додав В.ТАНЧИНЕЦЬ.

Він також повідомив, що факти бракування ковбасних виробів наявні у всіх без винятку адміністративних одиницях області. Причому продають прострочені та без документів вироби як на ринках, так і в торгівельній мережі, в супермаркетах.