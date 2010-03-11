"Тернопільстандартметрологія" забракувала 22,7% ЗВТ

У лютому 2010 року фахівці ДП «Тернопільстандартметрологія» провели перевірки за додержанням метрологічних норм і правил на чотирьох підприємствах Тернопільщини. Перевірки проводили за такими напрямками: фасовані товари в упаковках, торговельно-комерційні операції, охорона здоров`я та облік води. Порушення встановили у всіх випадках.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, під час перевірки одного з приватних підприємств, що займалося фасуванням продукції в упаковки, виявили прострочений термін дії технічних умов, за якими проводилося фасування продукції; під час фасування застосовувалися засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) із закінченим терміном повірки; неправильно вибрані ЗВТ для контролю маси; не було складено переліку ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; відхилення кількості фасованої продукції (в меншу сторону) від номінальної кількості в пакувальній одиниці (маса нетто 150 г) склало 5,3% –6,7%, при допуску 4,5%.

Загалом за лютий перевірили 1309 ЗВТ, з яких 297 (22,7%) виявилися непридатними до застосування.

За результатами перевірок видано чотири приписи про заборону застосування ЗВТ. На чотирьох винних осіб складено протоколи про адміністративну відповідальність.