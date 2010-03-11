«ЕКО-маркет» вивів на ринок нову торгову марку

Мережа супермаркетів «ЕКО-маркет» виводить на ринок нову торгову марку O’More, асортимент якої складатиметься з рибних пресервів та крабових палочок. Про це УНІАН повідомила перс-служба компанії.

Ця продукція виготовляється на замовлення мережі «ЕКО-маркет» українським виробником з норвезької сировини.

Нова продукцяя з’явиться на полицях з 15 березня.

Довідка УНІАН. «Еко-маркет» – мережа супермаркетів, що працює в Україні з 2003р.

На сьогодні мережа нараховує 68 магазинів у 24 містах України.