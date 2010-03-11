Українці стали більше витрачати на подарунки

У лютому - першій половині березня цього року українці витратили на придбання подарунків на 10–15% більше, ніж рік тому. Про це пише тижневик «Коментарі:», посилаючись на оцінки аналітичного департаменту «Фінансово-аналітичної групи «Про-консалтинг».

Як пояснив виданню співзасновник компанії UFL (торгівля і доставка квітів) Олексій СОЗІНОВ, напередодні 14 лютого продаж букетів зріс приблизно на 25%, порівняно з аналогічною торішньою датою, а напередодні 8 Березня обсяги реалізації збільшилися на 100%, порівняно з березнем 2009 року. При цьому, якщо в День закоханих підвищеним попитом користувалися лише троянди за ціною в середньому 15–35 грн./шт., то ближче до жіночого дня споживчі переваги чоловіків перемістилися в сегмент дешевших тюльпанів і нарцисів - 6–12 грн./шт.

Водночас, більшість опитаних «Коментарями:» квіткарів відзначили перебої з постачанням квітів гуртовиками, що загалом призвело до підвищення цін на 50-150%. Наприклад, ціни на троянди у гуртовому продажу в передсвяткові дні злетіли з 10 до 22 грн./шт., на тюльпани - з 4 грн. до 7–9 грн./шт.

Частково перекрити дефіцит і збити ціни допомогли «приватники» - підприємці, які виростили тюльпани в маленьких теплицях і привезли свої квіти до Києва.

Загалом же, за попередніми підрахунками фахівців, із середини лютого по 8 Березня тільки в Києві було продано приблизно 10 млн. шт. квітів, при цьому сумарний прибуток торговців і виробників оцінюється в межах 100 млн. грн.

Водночас, як відзначає видання, під час цьогорічних свят на 25–30% знизився попит на сувенірні дрібнички. Натомість, як і раніше, більшу частину в обсязі святкових презентів займають ювелірні вироби. Також напередодні свят традиційно зросли продажі товарів так званих «категорій краси» - парфумерії, декоративної косметики, кремової групи, товарів по догляду за волоссям, різних подарункових наборів.

Багато українців, як і раніше віддають перевагу функціональним подарункам - товарам з категорій електроніки й дрібної побутової техніки. За оцінками президента компанії Unitrade Group Володимира КОЛОДЮКА, напередодні 8 Березня цього року на 30% зріс продаж фотокамер, на 15% - мобільних телефонів, на 50% - шнурових і бездротових телефонів; попит на ноутбуки й телевізори зріс на 10%.