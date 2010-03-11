На Львівщині підтоплено частину Червонограда

У Червонограді Львівської області підтоплено стару частину міста.

Для відкачки води працюють 4 насоси, повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, на території Львівської області через танення снігу, підняття рівнів води у річках та ґрунтових вод у Сокальському, Миколаївському, Самбірському районах та у Червоноградіі підтоплено 1363,5 га сільгоспугідь, підвали житлових і господарських будівель, 12 присадибних ділянок та ділянку автодороги між селами Містковичі та Бірчиці Самбірського району.