На Львівщині підтоплено частину Червонограда
14:32, 11 березня 2010Права споживачів
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Через танення снігу
У Червонограді Львівської області підтоплено стару частину міста.
Для відкачки води працюють 4 насоси, повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, на території Львівської області через танення снігу, підняття рівнів води у річках та ґрунтових вод у Сокальському, Миколаївському, Самбірському районах та у Червоноградіі підтоплено 1363,5 га сільгоспугідь, підвали житлових і господарських будівель, 12 присадибних ділянок та ділянку автодороги між селами Містковичі та Бірчиці Самбірського району.
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