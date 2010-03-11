"Бісквіт-Шоколад" випускатиме функціональні продукти

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції, розробляє серію функціональних продуктів, які повинні поповнювати дефіцит різних мікроелементів в організмі і будуть об`єднані загальною торговою маркою. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Основою серії стануть бісквітні вироби, які випускає Харківська бісквітна фабрика. Перший продукт – «Бісквітіки, збагачені селеном», - компанія планує вивести на ринок вже в кінці березня.

У компанії зазначили, що розширення асортименту бісквітів стало можливим в результаті реконструкції встановленої на ХБФ лінії, продуктивність якої збільшена на 50% - з 12 до 18 тон продукції в добу.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших виробників кондитерської продукції. Об’єднує низку підприємств. Корпорація заснована у 2004 році.

Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускають понад 20 груп кондитерських виробів. Чистий дохід корпорації за підсумками 2008 року склав майже 590 млн. грн., чистий прибуток – 34,5 млн. грн., обсяг виробництва - 57,4 тис. тонн кондитерських виробів.