Windrose відкриє рейс Київ – Нижньовартовськ

Українська авіакомпанія Windrose вводить новий регулярний рейс за маршрутом Київ – Нижньовартовськ, який, починаючи з 14 травня 2010 року, здійснюватиметься щотижня по п`ятницях. Про це УНІАН повідомили у компанії.

Рейс здійснюватиметься власними літаками Embraer-195 з двома класами обслуговування: бізнес і економічним.

Час вильоту з Києва (аеропорт "Бориспіль") – о 18.05, назад рейс відправляється щосуботи о 3.10, прибуття до Києва – о 5.25.

Надалі авіакомпанія Windrose планує опублікувати спільні тарифи з авіакомпаніями-партнерами з Нижньовартовська до Західної Європи.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Windrose була заснована в 2003 році. Директор – Володимир КАМЕНЧУК. Авіакомпанія Windrose надає повний спектр послуг в області авіаційних перевезень. Парк авіакомпанії складається з двох Embraer-195, двох MD-82.