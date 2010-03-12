Уряд Росії збирається заборонити всій країні пити вечорами

Влада Росії засумнівалася в тому, що можна відмінити вечірню торгівлю алкогольними напоями в країні, не враховуючи особливості кожного регіону.

Перший заступник голови уряду РФ Віктор ЗУБКОВ у четвер провів нараду комісії з регулювання алкогольного ринку. Крім загальних питань боротьби з алкоголізацією населення чиновники обговорили питання про встановлення обмежень за часом на роздрібний продаж алкогольних напоїв міцністю вище 15 градусів. Щоправда, від таких радикальних заходів чиновники поки утрималися, вирішивши спочатку порадитися з регіонами.

Раніше Росалкогольурегулювання запропонувало заборонити продаж алкогольної продукції, крім пива, з 21.00 до 11.00 всюди, крім кафе і ресторанів. Відповідний законопроект, за даними різних джерел, вже проходить стадію узгодження у відомствах.

Нагадаємо, що сьогодні регіональні влади мають право обмежувати час торгівлі алкоголем на свій розсуд.

Проте ухвалити певне рішення чиновники в четвер так і не змогли. "За підсумками обговорення прийнято рішення про доцільність додаткового опрацювання питання про встановлення часу заборони роздрібного продажу алкоголю", - говориться в повідомленні на сайті уряду.

"Треба ще раз уважно подивитися, врахувати практику обмежень за часом, вже застосовується в ряді регіонів, - сказав перший віце-прем`єр В.ЗУБКОВ. - У кожного є своя специфіка. На місцях, як-то кажуть, видніше. Але в цілому, як вони нам доповідають, позитивний ефект такого заходу незаперечний. Інша річ - у ряді регіонів ці обмеження навіть більш жорсткі, ніж ті, які пропонуються сьогодні. Головне тут - не нашкодити". У підсумку В.ЗУБКОВ запропонував ще раз обговорити це питання разом з регіонами.

Нагадаємо, прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН затвердив антиалкогольну концепцію, в рамках якої держава розраховує за десять років більш ніж удвічі знизити рівень пияцтва в Росії і домогтися повного зникнення нелегального алкогольного ринку.

Згідно з розпорядженням Путіна, на першому етапі (2010-2012 роки) заплановано зниження рівня споживання алкогольної продукції на душу населення на 15%.

ТСН