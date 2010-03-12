У Запоріжжі електроенергію вироблятимуть з побутових відходів

У Запоріжжі побудують енергетичний комплекс біогазу, який дозволить отримувати електроенергію з побутових відходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ "Remondis Запоріжжя" – спільного україно-німецького підприємства, що здійснює збір і переробку твердих побутових відходів на території Запоріжжя, – одержувати електроенергію зі сміття в Запоріжжі зможуть вже в другій половині року.

За даними прес-служби, для будівництва енергетичного комплексу біогазу в Запоріжжі залучили фірму "Біогаз Україна".

"Підрядчики вже провели тестове буріння 10 свердловин, визначивши таким чином якість біогазу. Всього в комплексі буде 120 свердловин. Їх глибина - 25 метрів. Утилізувати біогаз будуть на спеціальному агрегаті, який у свою чергу виробляє електрику. Комплекс планують запустити вже до вересня. Його потужність складе 1500 кіловат нагодину. Цього вистачить, щоб забезпечити електрикою більше тисячі квартир", - йдеться в повідомленні.