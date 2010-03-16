У світі 2,6 млрд. осіб живуть без туалетів

2,6 млрд. осіб у світі живуть без туалетів та інших санітарно-технічних зручностей.

Про це повідомляється у новій доповіді, підготовленій Всесвітньою організацією охорони здоров`я (ВООЗ) і Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) «Прогрес у галузі санітарії і забезпеченні питною водою, 2010 рік», повідомляє Центр новин Організації Об`єднаних Націй.

Згідно з доповіддю, на сьогодні 884 млн. осіб у світі не мають доступу до чистої питної води і приблизно втричі більше - позбавлені основних санітарних зручностей.

Її автори також констатують, що 39% світового населення, або понад 2,6 млрд. осіб, живуть у будинках без туалетів та інших санітарно-технічних зручностей. При цьому, уточнюють в ООН, з 1990 року число людей, які використовують практику відкритої дефекації, скоротилося на 168 млн. осіб. Проте це явище, як і раніше, значно поширене у країнах Південної Азії. У цьому регіоні 44% населення живуть без туалетів. При цьому сім з десяти осіб, які не забезпечені елементарними санітарними зручностями, - сільські жителі.

В ООН відзначають, що така ситуація є причиною того, що щороку 1,5 млн. дітей віком до п`яти років помирають у результаті хвороб, пов`язаних з вживанням нечистої питної води або відсутністю адекватних санітарних умов.