Одесу назвали найкращим містом України 2009 року

Міжнародна програма захисту прав споживачів «Знак якості» за підсумками 2009 року присудила Одесі нагороду в номінації «Найкраще місто України».

Про це УНІАН сьогодні повідомила заступник керівника муніципального управління інформації Олена ВАРИЧЕВА.

«Так відзначено переконливий успіх Одеси, визнаної за підсумками 2009 року найбільш комфортним для життя містом України», - сказала О. ВАРИЧЕВА.

За її словами, нагорода Міжнародної програми захисту прав споживачів – єдина в Україні офіційно запатентована відзнака «Знак якості», зареєстрована у Державному реєстрі патентів України. В її рамках можуть бути відзначені успіхи трудових, наукових, педагогічних, творчих колективів, територіальних громад і органів місцевого самоврядування, центральних і місцевих органів виконавчої влади, соціально значущі, суспільно корисні, благодійні акції, проекти, програми.

Головним куратором програми захисту прав споживачів «Знак якості» є всеукраїнський фонд "Українське народне посольство", який очолює перший Президент України Леонід КРАВЧУК.