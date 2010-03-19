На Київщині забракували 20% перевіреної продукції

Протягом лютого 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Київоблстандартметрологія» перевірили продукцію під час виробництва, зберігання та гуртової торгівлі на загальну суму 1 млн. 97 тис. 500 грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало 19,8% перевіреної продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, у лютому провели 23 перевірки якості продукції, додержання стандартів, норм і правил (15 первинних і 8 повторних).

Забракована продукція не відповідала вимогам НД за зовнішнім видом, органолептичними, фізико-хімічними та іншими показниками якості, а також через недотримання вимог маркування продукції (відсутність інформації про виробника, місце розташування виробництва, зазначення НД, дату виготовлення і термін реалізації продукції, масу нетто, одиницю виміру та умови зберігання продукції). Також частина забракованої продукції реалізовувалась без сертифіката відповідності.

За результатами державного нагляду протягом лютого 2010 року 12 суб`єктам господарської діяльності Київщини видано приписи про усунення порушень вимог стандартів, норм і правил, 4 приписи про заборону реалізації всієї продукції. Накладено штрафів за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам НД на загальну суму 7 тис. 447 грн. До адміністративної відповідальності притягнуто 6 посадових осіб.