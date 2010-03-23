У Кіровограді вилучили 12 тис. пляшок алкогольної продукції

У Кіровограді працівниками податкової служби вилучено з незаконного обігу 12 тис. пляшок лікеро-горілчаної продукції загальною вартість близько 200 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні податкової міліції ДПА в Кіровоградській області.

За результатами попереднього дослідження, акцизні марки на пляшках з алкогольними напоями мають явні ознаки фіктивності. Деякі види горілки, відібрані для експертного дослідження якості, виявились небезпечними для життя та здоров’я людини, оскільки вміст супутніх сивушних масел значно перевищує встановлену норму.

Партію алкоголю вилучено на одному зі складів обласного центру, триває подальша перевірка.

Загалом, з початку року співробітниками податкової міліції ДПА в області виявлено 8 фактів нелегального продажу алкогольної продукції на загальну суму близько 250 тис. грн.