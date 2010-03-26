Мінпраці каже, що гарантує стабільність виплати пенсій

Міністерство праці та соціальної політики України гарантує стабільність виплати пенсій та інших соціальних платежів. Про це заявив міністр праці і соціальної політики Василь НАДРАГА на брифінгу, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Наше завдання – це, по-перше, стабільність виплати пенсій й інших соціальних виплат. Ми це зробимо», - наголосив В.НАДРАГА.

Міністр праці та соціальної політики зазначив, що в минулому році громадяни втратили 1 мільйон робочих місць: «Це 22 мільярди гривень заробітної плати, яку повинно було отримати населення, і 8 мільярдів, які мав отримати Пенсійний фонд».

За словами В.НАДРАГИ, значно ускладнило ситуацію для бюджету Пенсійного фонду й те, що колишній уряд звільнив шахтарів від сплати внесків до фонду. За його словами, в цій ситуації постраждали як шахтарі, так і держава, бо шахтарі втратили рік стажу до пенсійного віку, а Пенсійний фонд не отримав кошти, на які розраховував при виплаті пенсій: «І тут я не зовсім розумію, хто виграв в цьому».

Як повідомляв УНІАН, 18 березня колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТТІРЧИНОВ заявив, що нова влада критикує уряд Юлії ТИМОШЕНКО, щоб приховати власну нездатність керувати країною і виправдати затримки з виплатою пенсій. За словами О.ТУРЧИНОВА, “вчорашня порція бруду, яким чинна влада намагалася поливати уряд Юлії ТИМОШЕНКО, має просте і зрозуміле пояснення: замість обіцяного підвищення соцстандартів буквально наступного ж дня, щойно Президентом стане Віктор ЯНУКОВИЧ, уряд Миколи АЗАРОВА розпочав затримки з виплатою пенсій. Сьогодні ця затримка вже досягла 4-х днів”.

23 березня Міністерство фінансів України надало Пенсійному фонду 1 млрд. грн. позики з державного бюджету для пенсійних виплат у повному обсязі. У повідомленні Мінфіну зазначається, що у зв`язку зі складним фінансовим станом Пенсійного фонду у березні ц.р. склалася критична ситуація з виплатою пенсій і допомоги.

«Завдяки рішучим діям уряду знайдені джерела, і 19 березня надано Пенсійному фонду 1 млрд. грн. позики з державного бюджету для забезпечення виплати пенсій у повному обсязі», - зазначається у повідомленні.