«АероСвіт» відновить регулярні польоти між Україною і Молдовою

20 квітня, після тривалої перерви, буде відновлене повітряне сполучення між Україною і Республікою Молдова. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії» одержала від авіаційно-транспортної влади Молдови дозвіл на виконання польотів за маршрутом Київ-Кишинів-Київ. Про це УНІАН повідомила прес-служба авіакомпанії.

Перший рейс українського перевізника між Києвом і Кишиневом відбудеться 20 квітня 2010 року. Розкладом «АероСвіту» передбачене виконання 4-х польотів на тиждень – у понеділок, вівторок, п`ятницю і неділю.

При цьому «АероСвіт» забезпечить можливість доставки до Молдови пасажирів не лише з Києва, але й з найбільших регіональних центрів України, зокрема, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Івано-Франківська, Луганська, Львова, Сімферополя, Харкова, Ужгорода, а також з ряду пунктів міжнародної маршрутної мережі компанії.

Нагадаємо, регулярне авіасполучення між Україною і Молдовою було перерване наприкінці березня 2006 року. До цього, з червня 2004 р., повітряна лінія Київ-Кишинів спільно обслуговувалася призначеними перевізниками сторін – українською компанією «АероСвіт» і молдавської «Тандем-Аеро» (Tandem-Aero). З 28 березня 2006 р. молдавська авіакомпанія, що виступала фактичним перевізником на маршруті, з комерційних причин припинила регулярні польоти до Києва.

Довідка УНІАН. «АероСвіт – Українські авіалінії», одна з найбільших українських авіакомпаній, у літній період обслуговує понад 50 регулярних міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних напрямів до Пекіна, Нью-Йорка, Торонто, Делі і Бангкока. Перевізник також забезпечує доставку пасажирів у найбільші регіональні адміністративні центри України.

Власний флот компанії складається з 9 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього, «АероСвіт» спільно з іншими українськими перевізниками – партнерами використовує на ряді маршрутів літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан-148.