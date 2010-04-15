В Україні знову подорожчають алкоголь, сигарети і бензин

Міністерство фінансів України розробило законопроект, який вносить зміни до 13 податкових законів з метою збільшення доходів держбюджету на 2010 рік. Уряд має намір збільшити ставки акцизного збору на всі підакцизні товари.

Ставка акцизів на паливо досягне 172-200 євро за тонну. Акциз на натуральні виноградні вина планують підвищити з 1 копійки за літр до 10 копійок; кріплені марочні вина – з 0,5 грн. за літр до 2,5 грн.; ігристі вина і вермути – з 2,5 грн. за літр до 2,9 грн. При розрахунку збору з кріплених вин і вин з додаванням спирту змінюється не лише ставка – з 0,5 грн. до 39,4 грн., - але і механізм: акциз треба буде платити не з 1 літра вина, а з 1 літра 100-відсоткового спирту.

"10 копійок для натуральних вин хоч і небагато, але виробники майже рік працювали за ставкою в 1 копійку, і було зростання виробництва. При зміні схеми розрахунку акцизу не враховано, що 10-12% спирту у вині вже є і так, в результаті бродіння. Цей крок вдарить по виробниках, активізує імпорт і нелегальний ринок", - впевнений віце-президент Торговельно-промислової конфедерації В’ячеслав СОКЕРЧАК. Він підрахував, що пляшка кріпленого вина подорожчає мінімум на 5 грн. Збільшення акцизу призведе також до вимивання оборотних коштів підприємств. "Наша продукція стане неконкурентоздатною, і галузь ляже – вигідно буде купувати тільки горілку", - вважають на підприємстві "Массандра".

До рівня акцизу на кріплені вина підвищиться і акциз під час виробництва горілки – на 5,4 грн. – до 39,4 грн. Ставка на коньяк, як і очікувалося, підвищиться з 14 грн. до 17 грн. за літр 100-відсоткового спирту. Власник ЛГЗ "Хортиця", Одеського коньячного заводу і ДП "Кримський Винний Дім" Євген ЧЕРНЯК впевнений, що пропозиції Мінфіну збалансовані – враховують інтереси бюджету, виробників і споживачів. А ставка на кріплені вина, які він назвав "шмурдяком", не підвищувалася з 2004 року. "Отримуючи пільги у вигляді 50 копійок, спирт потім опиняється в контрафактній горілці", - пояснив він.

Учасники пивного ринку, за словами президента асоціації "Укрпиво" Галини КОРЕНЬКОВОЇ, шоковані пропозицією підняти акциз на їхню продукцію з 60 копійок за літр до 74 копійок за літр і вартість води для виробництва напоїв з 3,4-4,5 грн. до 216-252 грн. за кубометр.

"Вартість продукції збільшиться мінімум на 50 копійок, адже пиво в умовах падіння купівельної спроможності – це не товар першої необхідності", - обурена Г.КОРЕНЬКОВА, відзначаючи, що якщо в 2009 році галузь впала на 7%, то в 2010 році варто чекати 10% падіння. "Ми проти підвищення ставок цього року, оскільки законодавство не передбачає їх збільшення всередині року", - говорить генеральний директор компанії "Славутич Carlsberg Group" Петро ЧЕРНИШОВ.

Не залишилися без уваги і тютюнові компанії. Всього на місяць – до 1 червня – запропоновано підняти адвалорну ставку акцизу на сигарети з фільтром з 69 грн. до 80 грн. за тисячу штук, а податкове зобов`язання за власну назву сигарет – на 20 грн. – до 135 грн. за тисячу штук. Вже з 1 липня ставки зростуть до 90 грн. і 150 грн. відповідно. Директор з корпоративних питань компанії "JTI Україна" Олександр КОГУТ відзначає, що збільшення акцизу за два роки в чотири рази (у січні специфічна ставка акцизу збільшена ще на 15%) призвело до скорочення виробництва сигарет. "Але рівень споживання залишається стабільним – значить, йде компенсація за рахунок контрабанди", - вважає він. Ціни на сигарети з фільтром підвищаться в середньому на 15%, підрахував інший учасник ринку. "Найдешевша пачка сигарет коштуватиме 6 грн., у Молдові – 3 грн. Зрозуміло, що чекає Україну в плані контрабанди", - сказав він.

Крім того, уряд пропонує узаконити електронний реєстр податкових накладних по ПДВ, без формування якого підприємства не зможуть сформувати податковий кредит і, як наслідок, отримати бюджетне відшкодування ПДВ. Зміни до закону "Про ПДВ" передбачають солідарну відповідальність платників. "Якщо в результаті перевірки буде виявлений факт наявності господарських відносин між платником і суб`єктом господарювання, відносно якого ухвалено рішення про ліквідацію або з яким укладено договір, визнаний недійсним, такий платник позбавляється права на податковий кредит і бюджетне відшкодування", - мовиться в законопроекті.

Важливою для бізнесу також є поправка в закон "Про оподаткування прибутку підприємств" про обмеження права платника переносити збитки минулих років на майбутні періоди для оптимізації сплати податку на прибуток. У 2010-2014 роках ці збитки враховуватимуться у валових витратах щорічно лише у розмірі 20%. Якщо до 1 січня 2015 року збитки не будуть погашені по цій схемі, вони більше не зможуть враховуватися.

КоммерсантЪ-Украина