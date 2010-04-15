Держспоживстандарт забракував 50% перевірених м’ясопродуктів

Територіальні управління Держспоживстандарту України у справах захисту прав споживачів впродовж березня 2010 року перевірили у роздрібній торгівельній мережі продукцію (товари та послуги) на загальну суму понад 42 млн. 600 тис. грн. (із них продовольчих товарів на суму понад 11 млн. 600 тис. грн.). Вимогам нормативної документації не відповідали товари та послуги на суму близько 15 млн. грн. (35,2% перевірених), продовольчої продукції було забраковано на суму 4 млн. 100 тис. грн. (35,3 %).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, із перевірених м’ясопродуктів забракували та зняли з реалізації 50%, із молокопродуктів – 39%, із рибної продукції – 47%, з цукру – 28%, з масложирової продукції – 29%, близько 33 % продуктів дитячого харчування, 66% курячих яєць та 51% продуктів ресторанного господарства.

Загалом працівники регіональних управлінь у справах захисту прав споживачів перевірили 4454 суб’єкти господарювання. Порушення були виявлені у 3924 випадках.

Продукцію забракували через відсутність документів, що підтверджують її якість та безпечність; відсутність інформації про наявність обов’язкової сертифікації продукції; відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації; реалізацію товарів із простроченим строком придатності; невідповідність вимогам нормативної документації.

За виявлені порушення під час реалізації продовольчих товарів працівники Держспоживстандарту України впродовж березня 2010 року оштрафували відповідальних осіб на загальну суму понад 344 тис. грн., а підприємства-порушники повинні сплатити адміністративно-господарські санкції на загальну суму 1 млн. 82 тис. грн.

Окрім цього, інспектори держнагляду Держспоживстандарту України перевірили під час виробництва продукцію на загальну суму 32 млн. 800 тис. грн. Забраковано було продукції на 2 млн. 500 тис. грн. (7,6 %). За результатами державного нагляду в березні 2010 року було видано 201 припис про заборону реалізації партії продукції, 195 – про заборону реалізації всієї продукції, винесено 278 постанов про накладення штрафів, загальна сума яких сягає 323 тис. 290 грн. На 176 посадових осіб накладено адміністративні стягнення на суму 40 тис. 400 грн.