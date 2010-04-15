МВФ пропонує збільшити ціну на газ для населення на 75%

Міжнародний валютний фонд пропонує збільшити ціну на газ кінцевим споживачам - для комунальних підприємств на 50% і для населення на 75%. Крім того, щоб втримати заявлений дефіцит бюджету, МВФ вимагає зменшити видатки держави. За таких умов МВФ погодиться поновити кредитування України.

Про це йдеться у робочих документах МВФ, які передані до української влади для опрацювання. Це проект "Листа про наміри" і проект "Меморандуму про економічну і фінансову політику", написані Міжнародним валютним фондом.

МВФ також пропонує додатково підвищувати ціни на газ на 25% щопівроку для населення та комунальних підприємств та продовжити збільшення ціни на газ для промисловості - "допоки ціна на газ на внутрішньому ринку не досягне ринкового рівня".

МВФ радить "не проводити запланованого збільшення першої категорії тарифної сітки з 586 гривень до 778 гривень у грудні 2010 року, оскільки це суттєво збільшить фонд зарплати у 2011 році". Це - найбільш суперечливий пункт, оскільки однією з обіцянок Віктора ЯНУКОВИЧА є підняття соцстандартів. А логіка МВФ зрозуміла - якщо в України є гроші на підняття соцстандартів, то МВФ може направити свої позики тим країнам, у яких ситуація гірша і таких коштів немає.

Крім того, за проектом Меморандуму, Україна має взяти на себе проведення реформи пенсійної системи. "...В якості першого кроку знизимо виплати працюючим пенсіонерам, знизивши їх пенсії до 50% від загального розміру - але не нижче прожиткового мінімуму", - йдеться у проекті Меморандуму. Але це не все. Також МВФ пропонує взагалі не видавати або суворо обмежити видачу будь-яких додаткових державних гарантій у 2010 році та обмежити рекапіталізацію банків 20 мільярдами гривень.

Віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО, якому "Українська правда" показала текст Меморандуму після засідання уряду в середу, підтвердив існування такого документу та означив його статус як "робочий".

"Таким є бачення Меморандуму України в стінах самого МВФ. Цей документ може братися за "рибу" для підготовки до перегорів з Фондом. Але це ще не означає, що ми приймаємо всі викладені тут пункти", - зазначив С.ТІГІПКО.

“Українська правда”