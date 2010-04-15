Половина смертей від пожеж спричинена курінням

За 3 місяці 2010 року від пожеж в Україні загинуло 1122 людини. Майже половина з них – 521 людина – загинули через пожежі, причиною яких було куріння. Про це повідомив Державний департамент пожежної безпеки.

„Особливо небезпечна ситуація, коли пожежа виникає внаслідок необережності під час куріння особи, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння - в цих випадках більше 50% курців гинуть, - говорить головний інспектор відділу з організації державного пожежного нагляду Держпожбезпеки підполковник служби цивільного захисту Валентин МИТЛОШУК. – Часто пожежі виникають від необачно кинутого недопалка, зокрема у лісі, парках, на узбіччях доріг з проїжджаючих автомобілів. Причиною пожежі також стають сірники, що їх кидають курці, підпалюючи цигарку”, - додає підполковник.

Загалом за 3 місяці 2010 р. було зафіксовано 2162 пожежі, що були викликані курінням, які завдали прямих збитків на 53 млн гривень. Куріння є причиною понад 20% усіх пожеж, які натомість завдають близько половини усіх людських втрат від пожеж. Загалом за 2009 р. від пожеж загинуло 3183 людини, із них викликаних курінням – 1806.

За даними 2010 р., найчастіше пожежі виникають вдень з 10.00 до 18.00 – 33%, та вночі 3 22.00 до 6.00 – 31%. Найменше зранку з 6.00 до 10.00 – 12%, ввечері з 18.00 до 22.00 – 24%.