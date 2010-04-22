На Черкащині затримали жінку з контрабандним золотом

Контрабандні ювелірні вироби вартістю понад 160 тис. грн. вилучили співробітники податкової міліції Черкаської області в рамках операції «Щит». На території центрального ринку в місті Золотоноша податківці затримані 51-річну місцеву жительку, яка торгувала золотими прикрасами з ярликами російського виробника.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Черкаській області, під час перевірки з’ясувалося, що жінка в органах державної влади як суб’єкт підприємницької діяльності не зареєстрована та ліцензії на здійснення цього виду діяльності не має. Жодних документів щодо походження коштовностей також не було. Оперативники встановили, що дана партія золотих виробів була незаконно ввезена на територію України залізничним транспортом з Росії. У сумочці затриманої податківці знайшли пакет із 111 ювелірними виробами (каблучки, сережки, ланцюжки, кулони, хрестики) із золота вагою 456,48 грамів.