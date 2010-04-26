В Україні ніколи не вдасться легалізувати всю зарплату

Зусилля, спрямовані на «відбілювання» зарплат, є необхідними, але також необхідно розуміти, що в повному обсязі заробітну плату легалізувати не вдасться ніколи, заявив у коментарі "Дзеркалу тижня" (№16, 24-29 квітня) директор Державної служби зайнятості Володимир ГАЛИЦЬКИЙ.

«Це не вдалося навіть у таких розвинених країнах, як Франція, Німеччина, Англія, Італія, де певна частина населення працює та одержує свої доходи нелегально. Це - факт, ринкова складова», - підкреслив він.

За словами В.ГАЛИЦЬКОГО, в Україні гроші «відмиваються» практично в будь-якій організації, окрім великих підприємств, де зарплату платять «по-білому» всім, окрім вищого менеджменту.

В.ГАЛИЦЬКИЙ констатував, що, згідно з даними Міністерства економіки, 50% економіки знаходиться у «сірій» зоні, а це означає, що велику частину зарплат працівникам платять нелегально.

«У нас створене порочне коло: одні знають, що це відбувається. Знають на найвищих посадах. І заплющують очі. Інші знають, що все це допустимо, що так можна працювати і надалі. І схема нелегальних зарплат продовжує діяти», - сказав він.

На думку В.ГАЛИЦЬКОГО, вирішити проблему зарплати «в конвертах» може лише неухильне дотримання роботодавцями законів, заснованих на чітких і чесних принципах. «Ми часто чуємо, що роботодавцю треба дати зелену вулицю. Але це не означає, що він гулятиме нею, як власною дачею. Демократія передбачає чітке дотримання законів. Роботодавець має дотримуватися законів, але закони повинні бути чіткими і чесними», - переконаний він.