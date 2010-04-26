У Донецькій області виявили 50 порушень в експлуатації атракціонів

У Донецькій області з початку квітня інспектори Держгірпромнагляду виявили 56 порушень правил експлуатації атракціонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області.

Згідно з повідомленням, за результатами обстеження 27 атракціонів підвищеної небезпеки інспектори заборонили експлуатацію 6 атракціонів через відсутність проекту на встановлення атракціонів, відсутність засобів пожежогасіння і засобів надання першої медичної допомоги, несправність електроустаткування тощо.

За допущені порушення притягнуті до адміністративної відповідальності посадовці, які відповідають за безпечну експлуатацію атракціонів.

У Теруправлінні зазначили, що перевірки свідчать про зневажання деякими власниками атракціонів елементарними нормами безпеки, такими, як проведення періодичного технічного огляду атракціонів після міжсезонного зберігання, експертного обстеження атракціонів, які відпрацювали термін служби, отримання дозволу на початок (продовження) експлуатації атракціонів підвищеної небезпеки.

Крім того, перевірки показали, що працівники деяких атракціонів не ознайомлені з правилами безпечної експлуатації атракціонної техніки, на робочих місцях операторів атракціонів відсутні інструкції з охорони праці і журнали щоденних оглядів атракціонів, біля входу на атракціони не вивішені правила безпечного користування.

У Теруправлінні підкреслили, що перевірки атракціонів тривають.