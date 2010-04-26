Майже 74% українців найбільше бояться зростання цін на продукти

Більшість українців (73,8%) найбільше боїться таких наслідків кризи, як зростання цін на продукти і товари першої необхідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеної компанією «ФОМ-Україна», які були представлені на прес-конференції в Києві.

За даними опитування, 45,6% респондентів бояться підвищення цін на ліки, 39,3% - втратити роботу, 31,2% - знецінення гривні, 28,2% - зростання злочинності, 26,9% опитаних бояться «залізти у борги», 22,7% - зменшення заробітної плати, 16,1% - зростання курсу валют - долара і євро, 12,5% - бояться втрати фінансових заощаджень, 9% - підвищення банками кредитних ставок, 7,6% - втрати можливості виплачувати кредит, 5,9% - втрати бізнесу, 3,3% опитаних важко було відповісти на питання.

Опитування проводилося 10-19 квітня 2010 року. Всього було опитано 1 тисячу респондентів у 85 населених пунктах України. Похибка вибірки становить 3,2%.