«Снек Експорт» почав виробництво продуктів ВТМ «Премія»

Компанія «Снек Експорт», один з великих виробників снеків, почала співпрацю з групою компаній Fozzy Group для виробництва продуктів ВТМ «Премія».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що в рамках співпраця запустять 26 позицій в категоріях рибних снеків і пшеничних сухарів. У продажу нова продукція з`явиться в кінці квітня.

Наголошують, що на сьогодні компанія «Снек Експорт» є партнером 11 торгових мереж за напрямом Private Label і виготовляє всього 137 позицій.

Довідка УНІАН. «Снек Експорт» - один з найбільших виробників снекової продукції. Входить в Корпорацію S.I.GROUP. Виготовляє продукцію ТМ «Козацька розвага», «Флінт», «Мачо», «Морські», «FanNut», «Red Pistachio», «FITTO», «SEMKI», «KartoFan».

Корпорації S.I.GROUP - найбільше національне об`єднання торгово-виробничих підприємств, яке здійснює свою діяльність на ринку України та в країнах Східної Європи в різних напрямах бізнесу: виробництво снеків, товарів народного вжитку і целюлозно-паперової продукції.