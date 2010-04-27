Українці вважають себе активними споживачами

Більшість українців, які взяли участь в опитуванні на сайті УНІАН-Споживчі новини, називають себе активними споживачами. 77,5% опитаних сказали, що шукають тільки ті товари, які вважають кращими та якіснішими.

Водночас, 16% людей купує потрібні речі за принципом: що під руками. 4,2% споживачів вважають себе скандальними – рідко йдуть з магазину, не зробивши зауваження продавцям, касирам. 2,2% опитаних кажуть про себе – нейтральний споживач, бо покупки за них робить хтось інший.

Також УНІАН-Споживчі новини запитали читачів, чим вони послуговуються, обираючи товар? 68,6% опитаних відповіли, що власним досвідом. Інформація на упаковці найбільше важлива для 13,1% людей. Ціна займає третю позицію – 9,5%. Далі – поради друзів (4,9%), огляди преси (2,6%) та реклама (1,3%).