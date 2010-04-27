Виробники прогнозують зростання цін на бутильовану воду вдвічі при підвищенні збору за спеціальне водокористування.

Про це йдеться в повідомленні виробників бутильованої води, переданому агентству УНІАН.

«Прагнучи поповнити державну скарбницю, уряд планує радикально збільшити податок на один із базових ресурсів – питну воду. Згідно з проектом закону, підготовленого Кабміном, вартість води, яку використовують компанії під час виробництва, збільшиться в 15 разів. Наприклад, виробники питної води замість нинішніх 5,04 грн за 1 метр кубічний платитимуть 75,6 грн. В результаті, вартість води «на полиці» подорожчає мінімум удвічі», - йдеться в повідомленні.

При цьому, за оцінками президента асоціації «Бутилювання води України» Ігоря ПАСТУХА, підвищення податку дозволить привернути до бюджету додатково максимум 30 млн. грн.

При цьому виробники побоюються, що підвищення податку на воду спровокує зростання сірого ринку, появу фальсифікатів і підробок, якість яких не можна буде контролювати. Також вони прогнозують зростання імпорту бутильованої води.

Нагадаємо, з 1 травня 2010 року Кабмін має намір підвищити збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв.