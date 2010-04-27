У Запоріжжі для школярів закупили прострочені продукти
Порушено кримінальну справу
Прокурором Шевченківського району Запоріжжя порушено кримінальну справу проти товарознавця відділу освіти Шевченківської районної адміністрації, яка закупила для харчування школярів прострочені продукти харчування.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, з посиланням на заступника прокурора області Віктора ЗАНФІРОВА, причиною порушення кримінальної справи стало те, що товарознавець "на підставі сфальсифікованих нею заявок від дитячих установ, з метою списання бюджетних коштів придбала харчову продукцію з простроченим терміном придатності на суму 38 тис. грн.".
При цьому, за даними В.ЗАНФІРОВА, "частина продуктів потрапила для харчування дітей в навчально-виховний комплекс 111 і використовувалася при приготуванні їжі, що поставило під загрозу життя і здоров`я школярів".
На сьогодні дії товарознавця, кваліфіковані, як злочин, передбачений ст. 367 Кримінального кодексу України, - "службове недбальство".
Ведеться слідство.