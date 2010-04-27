«Укрзалізниця» призначила 49 додаткових поїздів
16:07, 27 квітня 2010Права споживачів
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До травневих свят
Станом на 27 квітня «Укрзалізниця» включила в розклад 49 додаткових поїздів на травневі свята.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Зокрема, 10 поїздів призначила Південно-Західна залізниця, 8 – Одеська, по 7 – Львівська і Донецька, 13 – Придніпровська, 4 – Південна залізниця.
Крім того, десять поїздів призначили російські залізничники.
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