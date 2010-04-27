Зниження цін на первинне житло до кінця року не буде

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України не прогнозує зниження цін на первинне житло до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України Дмитро ІСАЄНКО.

«Ми не прогнозуємо, що до кінця року буде падіння ціни. На сьогодні ми фактично скупили все житло, яке було на цьому ринку в 2009 році і добудували житло зі ступенем готовності більш як 70%. Цього року ми плануємо вдвічі збільшити кількість коштів, які буде спрямовано на цей ринок», - сказав він.

Д.ІСАЄНКО зазначив, що в першому кварталі цього року обсяг робіт щодо початку будівництва нових об`єктів в Україні збільшився на 3%, проте сьогодні велика частина забудовників не вкладають кошти в об`єкти зі ступенем готовності від нуля до 50%.

«Тому ми прогнозуємо, що на кінець року те житло, яке має високий ступінь будівельної готовності, так чи інакше буде добудоване. І дефіцит на ринку буде. А якщо є дефіцит, є зростання ціни», - додав він.

За словами Д.ІСАЄНКА, «нижче, ніж сьогодні, ціни не буде, тому що не можна побудувати дешевше, ніж 4 тис. грн. – це приблизно та ціна, за яку сьогодні можна побудувати житло».

У свою чергу президент Асоціації фахівців з нерухомості України Андрій ШУЛЬГА зазначив, що собівартість будівництва і ринкова ціна – «це непрямим чином пов`язані поняття».

«Тому що якщо ми сьогодні зменшимо вартість будівництва в Києві – більше 1 тис. дол./кв. м, то це не означає, що в Києві ціна на квартири впаде нижче існуючої середньої вартості в 1,5-2 тис. дол./кв. м», - пояснив він.

Коментуючи вплив на вартість житла державної програми з добудови житла, А.ШУЛЬГА висловив думку, що вона не вплине на загальне зниження вартості житла на ринку.

«У мене немає очікувань, що буде якесь падіння, яке прогнозують інші аналітики ринку (на 30% до кінця року), тому що немає для цього підстав. Навіть якщо держава добудує ту кількість об`єктів, що планується, і залучить заплановану кількість недержавних коштів, то ця кількість об`єктів є дуже маленькою для того, щоб зрушити попит і пропозицію і цінові параметри на 30% вниз. Але в деяких сегментах (доступне житло, яке добудовуватиметься) можливе зниження ціни», - вважає він.