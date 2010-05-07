Росія знову інспектуватиме українські м'ясомолочні підприємства

Російська Федерація у першому півріччі 2010 р. відновить інспекцію українських м`ясомолочних підприємств.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики України, такої домовленості було досягнуто під час шостого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

«Російське і українське аграрні міністерства провели в рамках підготовки до засідання велику роботу, що дозволило досягти в рамках засідання домовленостей щодо відновлення у першому півріччі 2010 р. інспекції українських м`ясомолочних підприємств», - йдеться у повідомленні міністерства.

Також учасники переговорів домовилися зосередитися на реалізації комплексу заходів, які дозволять до кінця 2010 р. досягти докризових обсягів двосторонньої торгівлі – 39-40 млрд. дол., визначити перелік інфраструктурних проектів для спільної реалізації. «Сьогодні існує необхідність відновити весь комплекс торговельно-економічних зв`язків в аграрній сфері між нашими країнами, зокрема, вирішити питання поставок на російський ринок української м`ясомолочної продукції і цукру», - сказав міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Також сторони домовилися сприяти російським компаніям в інвестуванні в інфраструктуру зернового ринку України і приступити до розробки і узгодження прогнозних балансів попиту і пропозиції по основних видах сільськогосподарської продукції, включаючи обсяг взаємних поставок, і на підставі балансів розглянути в листопаді 2010 р. можливість поставок бурякового цукру з 2011 р. на територію РФ.