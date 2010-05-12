У Китаї прискорилося зростання цін

Споживчі ціни в Китаї зросли на 2,8% в квітні, інфляція таким чином досягла максимуму за останні 18 місяців, повідомила китайська влада.

Економісти чекали зростання інфляції на 2,7%.

Нерухомість подорожчала на 12,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У випадку, якщо інфляція не сповільниться, Центробанк може подумати про підвищення облікових ставок.

ВВС