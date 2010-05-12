У Китаї прискорилося зростання цін
09:02, 12 травня 2010Права споживачів
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Нерухомість подорожчала на 12,8%
Споживчі ціни в Китаї зросли на 2,8% в квітні, інфляція таким чином досягла максимуму за останні 18 місяців, повідомила китайська влада.
Економісти чекали зростання інфляції на 2,7%.
Нерухомість подорожчала на 12,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
У випадку, якщо інфляція не сповільниться, Центробанк може подумати про підвищення облікових ставок.
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