«Чумак» запускає новий продукт

ЗАТ «Чумак» запускає у виробництво новий сегмент на ринку соусів - спагетті-соуси.

Як повідомляє прес-служба компанії, планують випускати 4 види спеціальних соусів – «Арабіата», «Боскайола», «Наполітана», «Італійський болоньєз».

За даними компанії спагетті-соуси не мають аналогів на українському ринку.

Довідка УНІАН. 26 січня 2010 компанія «Чумак» ввела в експлуатацію нову фабрику з виробництва макаронів в місті Каховка (Херсонська область). В асортименті ТМ «Чумак» макаронні вироби з`явилися в 2006 році, проте до цього часу продукція цієї товарної категорії виготовлялася лише в Росії. На новій фабриці виготовлятимуть і нові спагетті-соуси.

«Чумак» – один з найбільших виробників продуктів харчування на томатній основі в Центральній і Східній Європі і виробник кетчупу, майонезу, соусів, консервованих овочів в Україні. Компанія «Чумак» заснована в 1996 році шведськими бізнесменами Карлом CТУРЕНОМ і Йоханом БОДЕНОМ. Компанія продає свою продукцію під однойменною торговою маркою.

«Чумак» володіє виробничими потужностями і логістичним центром в Каховці (Херсонська обл.), а також має офіси в Києві, Мінську та Москві.