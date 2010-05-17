Росія скасовує квоти для іноземних робітників

Росія з 1 липня скасовує квоти для висококваліфікованих іноземних робітників.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це директор Федеральної міграційної служби РФ Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ заявив під час зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Вчора Рада Федерації схвалила прийнятий Державною думою закон, і, дійсно, ми висококваліфікованим фахівцям створюємо серйозні преференції. Перш за все, для них скасовано інститут квотування. Скасовано інститут отримання дозволів на залучення іноземної робочої сили», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що збільшується термін перебування іноземців до трьох років і надається можливість одержати посвідку на проживання - «тобто практично бути нарівні з громадянами РФ за винятком служби у лавах Збройних сил і виборчого права».

К.РОМОДАНОВСЬКИЙ відзначив, що нові правила набувають чинності з першого липня.

Він також додав, що в цьому ж законі передбачена і можливість отримання патентів іноземними громадянами, які прибувають з країн СНД.

«Це теж серйозна преференція, але, водночас, це і наш прагматичний підхід. Якщо ми в даний час цих людей не бачимо і скарбниця не одержує ніяких податків, у цьому випадку передбачено простий, але ефективний механізм», - сказав він.

За його словами, цій категорії громадян для роботи в РФ необхідно придбати патент.

У свою чергу Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що іноземні фахівці прирівнюються до російських громадян, що має сприяти їхньому припливу в ті сфери, де у РФ є потреба в іноземних фахівцях.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Держдума РФ ухвалила закон, що зобов`язує іноземних трудових мігрантів проходити дактилоскопію. Зокрема, трудові мігранти при видачі їм дозволів на роботу в Росії зобов`язані будуть пройти обов`язкову дактилоскопічну реєстрацію і сфотографуватися. При цьому за Федеральною міграційною службою закріплюються повноваження з ведення інформаційних банків даних про дозвільні документи, що видаються іноземним громадянам.

В цілому цей закон полегшує отримання дозволу на роботу для мігрантів з країн, з якими Росія має вільний в`їзд. Йдеться, перш за все, про введення платного патенту для трудових мігрантів вартістю в 1 тис. руб. (близько 33 дол.). Він діятиме від одного до трьох місяців з правом неодноразового продовження впродовж одного року. Після року іноземець має написати нову заяву про видачу патенту, пред`явити посвідчення особи, міграційну карту, документи, що підтверджують сплату фіксованого авансового платежу, і відомості про те, якими видами трудової діяльності він займався на території РФ. Після цих процедур патент буде переоформлено.