На первинному ринку Києва знизилася вартість житла

На первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир з 1 по 16 травня 2010 року знизилася на 0,57% (9 дол.) – до 1584 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1233 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2470 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Дніпровському районі – на 0,77% (10 дол.) – до 1297 дол., Дарницькому – на 0,71% (9 дол.) – до 1233 дол., Деснянському – на 0,67% (8 дол.) – до 1250 дол./кв. м, Оболонському – на 0,74% (12 дол.) – до 1657 дол., Печерському – на 0,39% (10 дол.) – до 2470 дол./кв. м, Святошинському – на 0,34% (4 дол.) – до 1298 дол., Шевченківському – на 0,92% (18 дол.) – до 1990 дол./кв. м, Подільському – на 0,65% (9 дол.) – до 1455 дол., Голосіївському – на 0,31% (5 дол.) – до 1640 дол.

При цьому стабілізація вартості 1 кв. м житла відбулася в Солом’янському районі – на рівні 1453 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за результатами реальних угод.

Водночас, на вторинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир із 1 по 16 травня 2010 року зросла на 0,50% (9 дол.) – до 1734 дол./кв. м. Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1320 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2760 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксоване в Дніпровському районі – на 0,82% (12 дол.) – до 1430 дол., Дарницькому – на 0,43% (6 дол.) – до 1320 дол., Деснянському – на 0,15% (2 дол.) – до 1355 дол./кв. м, Оболонському – на 0,27% (5 дол.) – до 1750 дол., Печерському – на 0,58% (16 дол.) – до 2760 дол./кв. м, Солом‘янському – на 0,49% (8 дол.) – до 1573 дол., Святошинському – на 0,76% (11 дол.) – до 1450 дол., Шевченківському – на 0,37% (8 дол.) – до 2262 дол./кв. м, Подільському – на 0,77% (12 дол.) – до 1600 дол., Голосіївському – на 0,53% (9 дол.) – до 1740 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.